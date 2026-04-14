Denizlerde Av Yasağı Ne Zaman Başlıyor, Bitiyor 2026? Kıyı Balıkçılığı Yasak mı?

Türkiye’de denizlerde uygulanan av yasağı, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da balıkçılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. “Denizlerde av yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?” ve “Kıyı balıkçılığı yasak mı?” soruları, özellikle balıkçılık sektörü için büyük önem taşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı av yasağı takvimi ve tüm detaylar bu rehberde…

2026 DENİZLERDE AV YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasına göre, denizlerde av yasağı 15 Nisan 2026 tarihinde başlayacak.

Bu tarihten itibaren özellikle büyük ölçekli balıkçılık faaliyetleri belirli kurallar çerçevesinde durdurulacak.

2026 DENİZLERDE AV YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Av yasağı dönemi 31 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.

Bu süreç boyunca deniz ekosisteminin korunması ve balık stoklarının yenilenmesi hedeflenmektedir.

AV YASAĞI HANGİ TEKNELERİ KAPSIYOR?

Uygulanan yasak, özellikle ticari balıkçılık yapan büyük ölçekli tekneleri kapsıyor:

Gırgır tekneleri

Trol tekneleri

Bu tekneler belirtilen tarihler arasında Türkiye kara sularında avcılık yapamayacak.

KIYI BALIKÇILIĞI YASAK MI?

En çok merak edilen konulardan biri olan kıyı balıkçılığı konusunda önemli bir detay bulunuyor.

Kıyı balıkçılığı yasak değildir. Uzatma ağları, çapari ve benzeri geleneksel yöntemlerle yapılan küçük ölçekli balıkçılık faaliyetleri, belirlenen kurallara uyulması şartıyla devam edebilecek.

ULUSLARARASI SULARDA AVCILIK SERBEST Mİ?

Av yasağı yalnızca Türkiye kara sularını kapsamaktadır.

Belirlenen kurallara uyulması şartıyla, Türk balıkçıları uluslararası sularda avcılık faaliyetlerine devam edebilecektir.

TÜRLERE GÖRE ÖZEL AVLANMA YASAKLARI

Bazı deniz canlıları için genel yasak dışında özel avlanma takvimleri uygulanmaktadır:

Tür Yasak Dönemi Kalkan Balığı 15 Nisan – 15 Haziran Karides 31 Ağustos’a kadar Ahtapot 31 Ekim’e kadar Mavi Yengeç 30 Eylül’e kadar Deniz Patlıcanı 1 Mayıs – 31 Ekim

STOK BİLDİRİMİ ZORUNLULUĞU

Yasak başlamadan önce avlanan ürünler için önemli bir yükümlülük bulunuyor.

Avlanan ürünler için 24 saat içinde il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır.

Stok tespiti yaptırılmadan ürünler satılamaz.

İzin olmadan sevk ve ihracat yapılamaz.

AV YASAĞININ AMACI NEDİR?

Av yasağı, sadece bir kısıtlama değil; denizlerin geleceği için kritik bir uygulamadır.

Temel hedefler:

Balık popülasyonunun korunması

Deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği

Gelecek sezonlar için sağlıklı stok oluşumu

