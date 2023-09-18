Denizlerde fırtına uyarısı

Düzce Valiliği’nden yapılan uyarıda Akçakoca’da denizde fırtına beklendiği belirtildi.

Düzce Valiliği’nden yapılan uyarıda, “Rüzgarın ilimizde bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini arttırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetlerinde (50-75km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın Salı sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Oluşması muhtemel riskler arasında ulaşımda aksamalar yaşanması bekleniyor” ifadelerinde bulunuldu.