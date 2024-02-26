Denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji, Muğla’nın Bodrum ve Antalya’nın Kaş ilçesi arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla’nın Bodrum ve Antalya’nın Kaş ilçesi arasında denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, Bodrum-Kaş arasında öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, bugün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.