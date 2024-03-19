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Denizlerde fırtına uyarısı

Ajans Haberleri
  • 19.03.2024 13:49
  • Giriş: 19.03.2024 13:49
  • Güncelleme: 19.03.2024 13:49
Kaynak: İHA
Denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre Bodrum-Kaş arasında rüzgarın; yarın (20.03.2024 Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. 

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