Denizlerde palamut ve kılıç balığı bolluğu tezgahlara yansıdı

Denizlerde avlanma yasağının kalkmasının ardından havaların sıcak gitmesiyle denizlerde palamut ve kılıç balığı bolluğu yaşandı.

Denizlerde avlanma sezonu 1 Eylül itibariyle yeniden başlamıştı. 1 aydır denizlerde olan balıkçıların ağlarına son günlerde bol miktarda palamut ve yer yer ise kılıç balığı takılmaya başlandı. Bolluk, havaların ılık ve rüzgarsız seyretmesine bağlandı.

Bu yıl 52’nci senesini kutlayan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan Tesisleri’nde sezon başında tanesi ortalama 900 gram gelen palamut balığı 150 liraya düştü.

DEV KILIÇ BALIĞI YAKALANDI

Marmara Denizi açıklarında yaşanan balık çeşidi bolluğuna ise kılıç balığının da eklendiği öğrendi. Dün gece saatlerinde balıkçıların ağına ise yaklaşık 100 kilo ağırlığında dev kılıç balığı takıldı. Tezgahta kılıç balığı 500 liraya kadar düştü.

Balıkçı Kenan Balcı, “Halkımızın gözü aydın denizlerimizden balık fışkırıyor. 32 çeşit balık mevcut 1 numara da palamut. Omega 3 deposu. Palamutun tanesi yarım kilo geliyordu şimdi 950 grama ulaştı. İstavritten hamsiden ucuz. Tüm balıkların belini kırdı fiyatları ucuzlattı. Kılıç balığı kilosu 500 liraya düştü. 1 palamut 950 gram geldi tarttık. 3 kişiye bile yeter 1 balık. Çünkü sadece et var üstünde. Şimdi 950 gram palamutun tanesi 150 lira oldu. Havalar çok güzel palamut mevsimi devam eder” dedi.