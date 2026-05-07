Denizlerin ışığı yolu aydınlatıyor

Haber Merkezi

Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilişlerinin 54’üncü yılında Ankara ve İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte anıldı. Anmalara pek çok siyasi parti, meslek örgütü ve demokratik kitle örgütü katıldı. Anmada sık sık “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Denizlere sözümüz devrim olacak” ve “Kahrolsun emperyalizm” sloganları atıldı.

Ankara’da anma Üç Fidan’ın defnedildiği Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlendi. SOL Parti tarafından düzenlenen anma, mezarlık girişinde yapılan konuşmalarla başladı. Anmada SOL Genç adına konuşan Emine Öztürk, üç devrimcinin anti-emperyalist mücadele mirasına vurgu yaptı.

Öztürk, “ABD’nin 6. Filosunu Dolmabahçe’de denize dökenlerin, ODTÜ’de Komer’in arabasını ateşe verenlerin yarattığı direniş ruhuyla bizler bugün burada anti-emperyalist mücadeleyi büyütmeye devam ediyoruz. Gençlik onlardan aldığı bu mirası 80’lerin faşist cuntasına karşı, 90’ların karanlık iktidarlarına karşı, Gezi’de ve 19 Mart’ta gerici-faşist AKP rejimine karşı bir mücadele örneği olarak taşıdı ve taşımaya devam edecek. 7-8 Temmuz’da Ankara’ya gelecek olan ve ellerinde Ortadoğu halklarının kanı olan NATO’yu bu topraklardan göndereceğiz. Tam bağımsız bir Türkiye’yi mücadelemiz ve kararlılığımız ile kuracağız” ifadelerini kullandı.

MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Ankara’da düzenlenen bir diğer anmada ise bir araya gelen siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan KESK Ankara Şubeler Platformu Yaşar Polat, “Tıpkı Denizler’in 6. Filo’yu denize döktüğü gibi, emperyalistlerin Ankara’da kurduğu bu savaş sofrasına izin vermeyeceğiz. NATO’nun dağıtılması için mücadeleyi büyüteceğiz” dedi.

TESLİM OLMAYACAĞIZ

İstanbul’da düzenlenen anmada ise SOL Genç’liler Beyoğlu’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi önünden Denizlerin 6. Filoyu denize döktüğü Dolmabahçe önüne yürüdü. Burada yapılan açıklamada ise Üç Fidan’ın tam bağımsız Türkiye için verdikleri mücadelenin bugün sokaklarda, kampüslerde ve meydanlarda yankılanmaya devam edileceği belirtildi.

Türkiye’nin yıllardır sağ iktidarlar nedeniyle emperyalizme bağımlı kılındığı vurgulanan açıklamada, “ABD desteğiyle iktidara gelen AKP, 20 yıllık iktidarı döneminde bu bağımlılık derinleştirildi. Ülkemizin dört bir yanı ABD ve NATO’nun askeri üsleriyle dolduruldu. Tüm kamu varlıklarımız emperyalist tekellere peşkeş çekildi” denildi.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın “Osmanlı Milletler Sistemi’ne dönüş” ve “Hayırsever monarşiler” sözlerinin anımsatıldığı açıklamada, “Bu sözler ABD emperyalizminin ülkemizi sürüklemek istediği bataklığı bizlere gösteriyor. Sürekli emperyalist haydut Trump’la dostluğunu vurgulayan, Trump’la görüşmek için ABD’ye yüzlerce uçak hediye eden saray rejimi, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren bu emperyalist haydutluğun ortağıdır. Katil NATO’nun 2026 Zirvesi ülkemizde gerçekleştirilmek isteniyor. Bizler emperyalist haydutluğa ve onun işbirlikçilerine teslim olmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

BUGÜNÜN GERÇEĞİ

Bursa’da ise Bursa Gençlik örgütleri, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nce organize edilen yürüyüşe çok sayıda yurttaş katıldı. Nilüfer Belediyesi önünden Üç Fidan parkına yapılan yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, “Denizlerin 50 yıl önce başlattıkları mücadele, hiç durmadan devam etmektedir. Bugün, o dönemin emperyalizme ve işbirlikçilere karşı başlattığı mücadele, hâlâ güncelliğini korumaktadır.’’ denildi.

IŞIK TUTUYORLAR

Üç Fidan’ın idam edilişlerinin yıldönümünde yapılan açıklamaların bir kısmı şu şekilde:

• SOL Parti: “Denizlerin, Mahirlerin yolunda anti-emperyalist mücadeleyi büyütüyoruz! Saraysız, saltanatsız, tam bağımsız Türkiye’yi kuracağız.”

• EMEP: “Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in isimleri, miras bıraktıkları eşit ve özgür bir dünya mücadelesi işçi ve emekçilerin, gençliğin saflarında büyümeye devam ediyor.”

• TKP: “Denizlerin rüzgârı bu topraklarda esmeye devam ediyor. O rüzgâr NATO’yu da, emperyalistleri ve yerli işbirlikçilerini de savuracak!”

• CHP Lideri Özgür Özel: "Onların bıraktığı yerden; bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük için yürümeye devam ediyoruz.”

• Ekrem İmamoğlu: “Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; yirmi beş yaşında, ülkelerini derinden seven üç yürek, o gece darağacına gönderildi. Bu acı, Türkiye’nin ortak hafızasında derin bir yara olarak hep var olacak. ”

• DEM Parti: “Denizlerin anılarına ve bıraktıkları mirasa bağlı kalarak, mücadelemizi sürdürüyoruz.”

• TİP: “Onlardan devraldığımız meşale sönmeyecek; emperyalistleri ve işgalcileri memleketten kovacağız!”

• DİSK: “Onlar her sözü, her eylemi bizim bugünkü direnişimize ışık tutuyor.”