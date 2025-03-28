Denizli bayramını yağışlı geçirecek

Denizli’de bugünden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenirken, yağışların bayram süresince aralıklı devam etmesi bekleniyor.



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yapılan son değerlendirmelere göre; Uşak ve Denizli’de 28 Mart 2025 Cuma günü bölgenin kuzeyinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, güneyli kuvvetli rüzgar ve kısa süreli yer yer fırtına (50-75 km/saat) ile beklendiği belirtildi. Bugün beklenen yağışlar sonucunda Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.



Aynı zamanda Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli illeri bölgesinin 28 Mart Cuma gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilirken mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklığını Arife gününden itibaren azalacağı ve mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin edildiği belirtildi.



Ramazan Bayramında Hava Durumu

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yapılan son değerlendirmelere göre;

Arife günü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bayramın 1. günü parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bayramın 2. günü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bayramın 3. günü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.



Yapılan değerlendirmelere göre, 28 Mart 2025 Cuma gününü takip eden bir haftalık periyotta en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarında öngörülen, Afyonkarahisar’da 3 ila 6 / 14 ila 17 derece, Denizli’de 8 ila 10 / 18 ila 21 derece, Uşak’ta ise 3 ila 6 / 13 ila 16 derece olacağı belirtildi.