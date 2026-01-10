Denizli Belediye Başkanı kim, kaç yaşında ve nereli? Denizli hangi partide? (2026 Güncel)

31 Mart 2024 seçimlerinin sürpriz sonuçlarından biri olan Denizli'de belediye başkanı kimdir? Denizli Belediye başkanı hangi partiden? Denizli seçimleri, başkanı, ilçe oy oranları ve Denizli'nin eski belediye başkanları listesi şöyle:

DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANI KİM, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Denizli Belediye Başkanı kimdir? sorusu, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sıkça merak edilen konular arasında yer almıştır. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu olmuştur. 1974 yılında Serinhisar’da doğan Çavuşoğlu, sağlık memurluğu kariyerinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirerek avukatlık yapmış, ayrıca turizm alanında da girişimlerde bulunmuştur. CHP Denizli İl Başkanlığı ve Parti Meclisi üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan Çavuşoğlu, 2024 yerel seçimlerinde aldığı oylarla Denizli’nin yeni büyükşehir belediye başkanı olmuştur.

31 MART 2024 DENİZLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Denizli'de sandıktan zaferle çıkan isim Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu. Çavuşoğlu, aldığı 306.174 oy ve %48,12 oy oranıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

AKP adayı Osman Zolan ise 247.347 oy alarak %38,88 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

İYİ Parti adayı Yasin Öztürk %4,63, Yeniden Refah Partisi adayı Nazif Manav %2,84, Zafer Partisi adayı Nuri Dalyan %1,65, DEM Parti adayı Cevahir Kayar ise %1,14 oy aldı.

Bu sonuçlarla birlikte CHP, uzun yıllar sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi’ni kazandı.

DENİZLİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI, KAZANAN PARTİLER VE OY ORANLARI

Acıpayam – CHP – Levent Yıldırım – 17.001 oy (%47.74)

– CHP – Levent Yıldırım – 17.001 oy (%47.74) Buldan – CHP – Mehmet Ali Orpak – 9.218 oy (%53.19)

– CHP – Mehmet Ali Orpak – 9.218 oy (%53.19) Çal – CHP – Ahmet Hakan – 7.392 oy (%57.28)

– CHP – Ahmet Hakan – 7.392 oy (%57.28) Çameli – AKP – Cengiz Arslan – 7.512 oy (%63.18)

– AKP – Cengiz Arslan – 7.512 oy (%63.18) Çardak – CHP – Ali Altıner – 1.611 oy (%27.94)

– CHP – Ali Altıner – 1.611 oy (%27.94) Çivril – CHP – Semih Dere – 13.738 oy (%37.36)

– CHP – Semih Dere – 13.738 oy (%37.36) Güney – CHP – Mehmet Ali Eraydın – 3.875 oy (%55.92)

– CHP – Mehmet Ali Eraydın – 3.875 oy (%55.92) Kale – CHP – Erkan Hayla – 6.530 oy (%50.27)

– CHP – Erkan Hayla – 6.530 oy (%50.27) Sarayköy – CHP – Mehmet Salih Konya – 10.762 oy (%52.60)

– CHP – Mehmet Salih Konya – 10.762 oy (%52.60) Tavas – CHP – Kadir Tatık – 14.404 oy (%52.87)

– CHP – Kadir Tatık – 14.404 oy (%52.87) Babadağ – AKP – Murat Kumral – 2.153 oy (%49.40)

– AKP – Murat Kumral – 2.153 oy (%49.40) Bekilli – CHP – Önder Demir – 2.593 oy (%56.73)

– CHP – Önder Demir – 2.593 oy (%56.73) Honaz – CHP – Yüksel Kepenek – 8.623 oy (%45.18)

– CHP – Yüksel Kepenek – 8.623 oy (%45.18) Serinhisar – CHP – Osman Kılıç – 4.947 oy (%50.36)

– CHP – Osman Kılıç – 4.947 oy (%50.36) Pamukkale – CHP – Ali Rıza Ertemür – 87.781 oy (%46.04)

– CHP – Ali Rıza Ertemür – 87.781 oy (%46.04) Baklan – AKP – Yusuf Gülsever – 1.581 oy (%41.18)

– AKP – Yusuf Gülsever – 1.581 oy (%41.18) Beyağaç – Yeniden Refah – Sezayi Pütün – 2.306 oy (%49.94)

– Yeniden Refah – Sezayi Pütün – 2.306 oy (%49.94) Bozkurt – CHP – Birsen Çelik – 2.467 oy (%47.34)

– CHP – Birsen Çelik – 2.467 oy (%47.34) Merkezefendi – CHP – Şeniz Doğan – 115.311 oy (%57.78)

DENİZLİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI LİSTESİ