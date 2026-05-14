Denizli Büyükşehir'den sinemaseverlere davet

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kısa Film Atölyesi ile sinemaya ilgi duyan herkesi profesyonel bir eğitim sürecine davet ediyor.

Her yaştan katılımcıya açık olarak planlanan atölye, sinemanın hem teorik hem de pratik yönlerini kapsayan kapsamlı bir eğitim programı sunacak.

KISA FİLM ATÖLYESİ BAŞLIYOR

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sinema ve Prodüksiyon Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Kısa Film Atölyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi salonlarında gerçekleştirilecek. Eğitimler, hafta içi her gün (Pazartesi–Cuma) 18.00-20.00 saatleri arasında yapılacak. Toplam 4 hafta sürecek programda katılımcıların tüm derslere düzenli katılımı zorunlu olacak. Eğitim sürecinin ardından kursiyerler, öğrendikleri bilgileri pratiğe dökerek kısa film çekimlerine başlayacak.

KATILIMCI BELGESİ VERİLECEK

Atölye kapsamında katılımcılara genel sinema bilgisi, kamera kullanımı, prodüksiyon ve sanat tasarımı, kamera önü oyunculuk ile video kurgu ve montaj alanlarında temel düzeyde eğitimler verilecek.

Sinema tarihinden teknik ekipman kullanımına, set organizasyonundan oyunculuk deneyimine kadar geniş bir içerik sunan program, Denizli’de sinema kültürünün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Başvurular çevrim içi olarak https://apps.denizli.bel.tr/kisafilmatolyesibasvuru/ adresinden yapılabilecek.