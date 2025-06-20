Denizli Büyükşehir otobüsleri YKS’ye gireceklere ücretsiz

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek gençlerin sınav merkezlerine rahat ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ücretsiz olacak. Uygulamadan sınav giriş belgesini veya görevli kimlik kartını ibraz eden öğrenciler ile sınav görevlileri yararlanabilecek. Öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personelin ise görev kartını şoföre göstermesi yeterli olacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, YKS’ye girecek tüm öğrencilere başarı dileğinde bulunarak, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu önemli sınav sürecinde yanlarında olmak bizim için büyük bir mutluluk. Hem öğrencilerimizin hem de sınav görevlilerinin sınav merkezlerine kolayca ulaşabilmesi için otobüslerimizi ücretsiz hale getirdik. Tüm gençlerimize gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.