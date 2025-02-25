Denizli buz tuttu

Denizli’de aşırı soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerdeki şelaleler buz tuttu.

Kış mevsiminde şu ana kadar beklenen yağışların düşmediği Denizli’de 1 haftadır aşırı soğuklar etkili oluyor. Meteorolojinin zirai don ve buzlanma uyarısının ardından eksi 15 dereceyi gören Merkezefendi ilçesi sınırlarında yer alan Karcı Dağının yüksek kesimlerindeki şelaleler buz tuttu. Güney ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle her yıl binlerce turisti ağırlayan Güney Şelalesi de hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düşmesiyle dondu. Şelalenin buz tutmasıyla oluşan sarkıtlar, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Seyrine doyulmayan manzarayı fotoğraflamak isteyen çok sayıda doğa tutkunu şelaleye akın etti. Şelaleyle ziyaretçilerin fotoğraf çektiğini dile getiren Muzaffer Çelik, "Yazı başka, kışı başka güzel Güney şelalemiz soğuklardan dolayı buz tuttu. Misafirlerimizin çok ilgisini çekiyor. Kışın bu en güzel günlerinde evde oturmaktan sıkılan, temiz havası ve muhteşem doğasıyla birlikte tüm vatandaşlarımızı Güney Şelalemize davet ediyorum" dedi.