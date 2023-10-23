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Denizli'de 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 23.10.2023 15:23
  • Giriş: 23.10.2023 15:23
  • Güncelleme: 23.10.2023 15:23
Kaynak: AA
Denizli'de 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ramazan Er idaresindeki 20 AD 013 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Yeniköy mevkisinde, Metin Tekin'in kullandığı 34 HY 0361 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile iki araçtaki 5 kişi yaralandı. Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kezban Er, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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