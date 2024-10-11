Denizli'de 2 öğrenci ve 2 öğretmen darp edildi: 1 kişi gözaltında

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde öğrencilerin inşaata kaçan topunu kesen işçi, 2 öğretmeni darp ederek yaraladı.

Olay, Acıpayam merkez Aşağı Mahalle Bağardı mevkiinde bulunan Acıpayam Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; dün öğleden sonra teneffüse çıkan öğrencilerin oynadığı top, okulun yan tarafında devam eden inşaata kaçtı.

MÜDAHALE EDEN ÖĞRETMEN DARP EDİLDİ

İnşaatta çalışan işçinin topu almak isteyen 2 öğrenciye şiddet uyguladığını gören sınıf öğretmeni R.T, olaya müdahale etmek istedi.

Elindeki sopa ve bıçakla öğretmene saldıran işçi, öğretmeni darp edip burnunu kırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan başka bir öğretmen de yaşanan arbede sırasında şiddete maruz kaldı.

Yaralanan öğretmen R.T, okul bahçesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İnşaat işçisi ise gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.