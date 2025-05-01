Denizli'de 2 yaşındaki bebek darp edildi

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde bir bebeği darp eden şüpheli S.D. tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Denizli'nin Sarayköy İlçesi Aşağımahalle'de meydana geldi.

Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne annesi S.B.D. tarafından getirilen 2 yaşındaki bebeğin darp edildiği tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Durumun bildirilmesi üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Anne S.B.D. ifadesinde erkek arkadaşı S.D'nin alkol alarak hem kendini hem de çocuğu dövdüğünü belirtti.

Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ise şüpheli S.D. gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.