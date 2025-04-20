Denizli'de 23 Nisan coşkusu futbol turnuvasıyla başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden 23 Nisan’a özel futbol şöleni bugün başladı. Doğan Seyfi Atlı Stadyumu’nda gerçekleşecek turnuvanın açılış programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada, çocukların mutluluğu ve huzur için tüm imkânlarını seferber ettiklerini anlattı. Çavuşoğlu, “Biz istiyoruz ki, çocuklar hep gülsün, mutlu olsun. Sizin yüzünüzün güldüğü bir şehirde, ülkede yaşıyor olmak bizlere büyük bir mutluluk kaynağı olur. Bu şehrin sporla, kültürle anılması için elimizden geleni yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Çocuklarımıza emek veren başta ailelerimiz olmak üzere bu güzel organizasyonu düzenleyen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

6 GÜN BOYUNCA ŞEHİRDE BAYRAM HAVASI OLACAK

Bugün başlayan bayram kutlamalarının devamında, 21 Nisan Pazartesi günü etkinlikler hem Akvadi Futbol Sahası’nda hem de Pamukkale Kültür Merkezi’nde devam edecek. Akvadi’de saat 14.00’ten itibaren spor ve eğlence dolu saatler yaşanırken, Denizli Bilim Merkezi’nde saat 10.00’dan 19.00’a kadar fosil avcılığı, LEGO ve robot şovları gibi etkinliklerle bilim dünyası çocuklarla buluşacak.

22 Nisan Salı günü Pamukkale Kültür Merkezi’nde kurulacak çocuk eğlence alanında gün boyu eğlence sürerken, saat 19.15’te Mehmet Gazi Salonu’nda halk dansları gösterisi ve saat 20.30’da Özay Gönlüm Salonu’nda Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Çocuk Korosu sahne alacak. Denizli Bilim Merkezi’nde ise bilim etkinlikleri gün boyu sürecek.

23 Nisan Çarşamba günü kutlamalar Delikliçınar Meydanı’nda zirveye ulaşacak. Meydanda çocuk eğlence alanı hazırlanırken yüz boyama, balon, pamuk şeker ikramları da yer alacak. Saat 13.00’te Valilik önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle meydan bayram coşkusuyla dolacak. Zumba Kids gösterisinin ardından saat 14.00’te Uluslararası Halk Dansları Gösterisi başlayacak. Günün finalinde ise saat 20.30’da gençlerin sevgilisi Gazapizm konseri ile meydanda unutulmaz bir akşam yaşanacak.

24 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da Pamukkale Kültür Merkezi’nde TÜBİTAK yazarı Merve Çelik Gülgün söyleşisi, bilim şenliği ve atölyeler düzenlenecek. 25 Nisan Cuma günü ise saat 13.30 ile 16.10 saatleri arasında Pamukkale Kültür Merkezi S1 ve S2 salonlarında Renkli Düşler Çocuk Masal Atölyesi ile etkinlikler son bulacak.