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Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de saat 04:58'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 19.12.2024 05:51
  • Giriş: 19.12.2024 05:51
  • Güncelleme: 19.12.2024 06:17
Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Denizli Baklan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04:58'te meydana gelen depremin derinliği, 7.84 km olarak açıklandı.

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