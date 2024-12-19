Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de saat 04:58'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Denizli Baklan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04:58'te meydana gelen depremin derinliği, 7.84 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 19, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Baklan (Denizli)
Tarih:2024-12-19
Saat:04:58:41 TSİ
Enlem:37.90889 N
Boylam:29.5275 E
Derinlik:7.84 km
Detay:https://t.co/VoH9YTwa6X@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi