Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli’de deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD Deprem Dairesi’nin paylaştığı bilgilere göre sarsıntı, saat 09.03’te Buldan ilçesinde kaydedildi.

Depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçülürken, yerin 14.91 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün Buldan olduğu açıklanırken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.