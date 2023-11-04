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Denizli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 04.11.2023 21:27
  • Giriş: 04.11.2023 21:27
  • Güncelleme: 04.11.2023 21:27
Kaynak: AA
Denizli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü

Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi'nde 20 ACY 015 plakalı minibüs ile 20 U 0208 ve 20 AGA 706 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 20 AGA 706 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan Gülay Sarıkuzu (53) ağır yaralandı.

Sarıkuzu, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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