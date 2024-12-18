Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Denizli'de saat 03:01'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 7.6 km olarak ölçüldü.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Denizli'de 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Saat 03:01'de meydana gelen depremin derinliği, 7.6 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 18, 2024
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) https://t.co/SVnBMhDmcZ
18.12.2024, 03:01:23 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 7.6 km#Kandilli