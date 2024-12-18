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Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Denizli'de saat 03:01'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 7.6 km olarak ölçüldü.

Güncel
  • 18.12.2024 05:51
  • Giriş: 18.12.2024 05:51
  • Güncelleme: 18.12.2024 05:59
Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Denizli'de 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Saat 03:01'de meydana gelen depremin derinliği, 7.6 km olarak ölçüldü.

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