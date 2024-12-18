Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Denizli'de 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Saat 03:01'de meydana gelen depremin derinliği, 7.6 km olarak ölçüldü.