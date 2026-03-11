Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Denizli’nin Buldan ilçesinde saat 07.42’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre sarsıntı 5,24 kilometre derinlikte kaydedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Güncel
  • 11.03.2026 07:54
  • Giriş: 11.03.2026 07:54
  • Güncelleme: 11.03.2026 07:56
Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 07.42'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BirGün'e Abone Ol