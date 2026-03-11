Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Denizli’nin Buldan ilçesinde saat 07.42’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre sarsıntı 5,24 kilometre derinlikte kaydedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Buldan (Denizli)
Tarih:2026-03-11
Saat:07:42:15 TSİ
Enlem:38.08583 N
Boylam:28.98028 E
Derinlik:5.24 km
Detay:https://t.co/ZSmFEP7osC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi