Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 07.42'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.