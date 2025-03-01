Denizli'de 4 yaşındaki çocuk kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Kocabaş Mahallesi'nde evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Nazlı Ş'nin (4) bulunması için çalışma başlatıldı.

Nazlı Ş'nin en son görüldüğü mahalledeki demir yolu ve yanındaki derenin hattı ile yaklaşık 50 kilometrekarelik alanda arama yapılıyor.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, arama çalışmalarının olduğu bölgede inceleme yaptı, ilgililerden bilgi aldı.

NE OLMUŞTU?

Kocabaş Mahallesi'nde dün Nazlı Ş'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş ve bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Nazlı Ş'nin evlerine yakın bir noktadaki demir yolunun üzerinde yürüdüğü görüntüler, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, bunun üzerine arama çalışmaları demir yolu ve yanındaki derede yoğunlaştırılmıştı.