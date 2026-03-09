Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem: Vali Köşger'den açıklama

Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Kentte depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini vurgulayan Köşger, bölgede tarama çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Köşger, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi.