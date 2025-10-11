Denizli'de 642 litre kaçak alkol ele geçirildi

Denizli’de Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin titiz çalışması sonucu iki adrese yapılan baskında 642,5 litre etil alkol, 24 şişe kaçak içki ve 7 aroma ele geçirildi.

İHA'da yer alan habere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik yürütülen çalışmaları sonucunda iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 642,5 litre etil alkol, 24 şişe farklı türlerde kaçak alkollü içki, 7 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Kaçak alkol üretimi ve satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.