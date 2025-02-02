Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı

İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor

Ajans Haberleri
  • 02.02.2025 19:59
  • Giriş: 02.02.2025 19:59
  • Güncelleme: 02.02.2025 19:59
Kaynak: AA
Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

Asmalı Evler Mahallesi Mender Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.

BirGün'e Abone Ol