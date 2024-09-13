Denizli'de 80 gram uyuşturucu ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonda yakalanan bir şahsın üzerinden 80 gram metamfetamin ile 1 adet cep telefonu ele geçirdi. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında icra edilen operasyonda bir şüpheli yakalandı. Şüpheli üzerinde yapılan aramada 80 gram metamfetamin ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınmış olup, şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.