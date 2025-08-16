Denizli'de AKP ilçe yönetim kurulu üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesine iş ziyareti nedeniyle giden AKP Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ak, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi Bangraz mevkiisinde meydana geldi. Denizli’ye iş ziyaretine gelmek için yola çıkan AKP Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ak, Acıpayam ilçesinin Bangraz mevkiisinde durdu.
Araçtan inen Abdurrahman Ak, yolun karşısına geçmek istediği sırada, henüz plakası bilinmeyen bir otomobil çarptı.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Abdurrahman Ak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cansız beden, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.