Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında, D.A. idaresindeki 06 VGG 52 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Ayrılan parçalar daha sonra bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü D.A. ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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