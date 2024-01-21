Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.01.2024 12:23
  • Giriş: 21.01.2024 12:23
  • Güncelleme: 21.01.2024 12:23
Kaynak: AA
Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında, D.A. idaresindeki 06 VGG 52 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Ayrılan parçalar daha sonra bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü D.A. ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 