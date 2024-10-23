Denizli'de babası ve ağabeyini tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Tavas ilçesinde babası ve ağabeyini tüfekle öldürüp evlerini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aydoğdu Mahallesi'nde yangın çıkan evde baba ve oğlunun ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ilk ifadesinde suçunu itiraf eden ailenin diğer oğlu K.P'nin (28) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Dün Aydoğdu Mahallesi'nde tek katlı bir evde çıkan yangında Süleyman P. (60) ve oğlu Muhammet P'nin (35) cesetleri bulunmuş, ilçe merkezinde gözaltına alınan ailenin diğer oğlu K.P, babası ve ağabeyini pazar günü tüfekle öldürüp bir gün sonra da evi yaktığını itiraf etmişti.