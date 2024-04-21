Denizli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hakan Gümüş (24) idaresindeki 20 ALZ 092 plakalı motosiklet, Afyon-Denizli kara yolu Güzelköy Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Gümüş'ün cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.