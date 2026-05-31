Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü yandı: 7 ölü, 30 yaralı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde İzmir-Antalya seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nda bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.
S.Ç. idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.