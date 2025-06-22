Denizli'de belediye otobüsünde 2 yolcunun kavga anı kamerada

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu otobüsünde iki kadın arasında çıkan kavgayı, başka bir yolcu cep telefonuyla kaydetti. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, dün Akkonak Mahallesi'nde Gerzele Mahallesi seferini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünde meydana geldi. Akkonak Parkı durağında yanında çocuğuyla otobüse binen kadın yolcu ile bir başka kadın yolcu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kadın yolcu, çocuğuyla otobüse binen diğer kadına "Defolun gidin. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" dedi. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine hakaret edip saldırırken kadınları otobüsteki diğer yolcular araya girerek ayırmaya çalıştı.

Kadın yolcunun ağlayan çocuğunu ise diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan arbede, otobüsteki başka yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İki kadın ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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