Denizli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçak çekti, 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

  • 22.10.2025 23:18
  • Giriş: 22.10.2025 23:18
  • Güncelleme: 22.10.2025 23:28
Kaynak: AA
Denizli Çivril'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı. İddiaya göre, Yahyalı Mahallesi'ndeki kıraathanede M.Y. ve babası H.Y. ile Cengiz B. ve kardeşi G.B. arasında inşaat meselesi üzerinden tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce M.Y, yanında taşıdığı bıçakla 2 kardeşi yaraladı.

İKİ KARDEŞTEN BİRİSİ ÖLDÜ

Yaralanan kardeşlerden Cengiz B, çevredekiler tarafından araçla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

G.B. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili M.Y. ve babası H.Y'yi gözaltına aldı.

