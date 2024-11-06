Denizli'de bir erkek, evli olduğu kadını silahla yaraladı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ş.G. isimli erkek, tartışma yaşadığı evli olduğu H.G. isimli kadına tüfekle saldırdı. Saldırıda bacağından yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Ş.G. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, tartışma yaşadığı evli olduğu kadını pompalı tüfekle yaraladı.
Akhan Mahallesi Değirmenönü Caddesi'nde bijuteri dükkanı işleten Ş.G. ile evli olduğu H.G. arasında iş yerinde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.G, H.G'ye dükkan önünde pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan kadın Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olaydan sonra uzaklaşan Ş.G, polis ekiplerince yakalandı.