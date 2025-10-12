Giriş / Abone Ol
Denizli'de bir evin tavanı çöktü: 6 kişi yaralandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapılan bir evin tavanı çöktü. Muratdede Mahallesi’ndeki tek katlı evde meydana gelen olayda 6 kişi yaralandı. AFAD, UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Fotoğraf: AA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapılan evin tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Muratdede Mahallesi 272/3 Sokak'ta H.T'ye ait tek katlı evin tavanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Evde, yaklaşan düğün için hazırlık yapan 6 kişi yaralandı.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce çöken tavanın altından çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

