Denizli'de bir evin tavanı çöktü: 6 kişi yaralandı
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapılan bir evin tavanı çöktü. Muratdede Mahallesi’ndeki tek katlı evde meydana gelen olayda 6 kişi yaralandı. AFAD, UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapılan evin tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Muratdede Mahallesi 272/3 Sokak'ta H.T'ye ait tek katlı evin tavanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Evde, yaklaşan düğün için hazırlık yapan 6 kişi yaralandı.
Komşuların haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce çöken tavanın altından çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.