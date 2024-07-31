Denizli'de bir hafta önce bakımı yapılan asansör düştü: 4 kişi yaralandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinde, dün saat 16.30 sıralarında, bir hafta önce bakımı yapılarak 'sorunsuz çalıştığı' ifade edilen asansör 3’üncü kattan zemine düştü. Düşme sırasında asansörde bulunan 4 kişi yaralandı.

Denizli’de bir iş yerinde, sorunsuz olduğu tespit edilen asansörün 3’üncü kattan zemine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi 7057 Sokakta faaliyet gösteren bir taşımacılık ve turizm firmasında meydana geldi.

Firmaya ait 3 katlı binada kullanılan asansörün halatı henüz belirlenemeyen bir nedenle boşa düştü. Halatın kopmasının ardından 4 kişinin içerisinde bulunduğu asansör, 3. kattan zemine düştü.

Olayın 112 Acil çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Asansör kazasında yaralanan İsmail K, Tolgahan A. Oğuzhan Mete Y. ve İran asıllı Amil A, itfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları asansör boşluğundan çalışmalar sonucu çıkartıldı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Vücutlarının çeşitli bölgelerinde kırık ve yaralanmalar oluşan dört kişi, olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki 2 ayrı hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, firma yetkilileri 4 kişinin yaralandığı asansörün geçtiğimiz hafta rutin bakımdan sorunsuz bir şekilde geçtiğini ifade etti.