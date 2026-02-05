Denizli'de bir kişi kamyonetin içinde öldürülmüş halde bulundu
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde boş arazide park halindeki bir kamyonetin içinde bulunan 32 yaşındaki Mehmet Ali Zengin’in bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Zengin’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı’na kaldırıldı.
Kaynak: AA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, kamyonetin içinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.
Karahasanlı Mahallesi'ndeki boş arazide bir kamyonetin içindeki kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet yarası bulunan Mehmet Ali Zengin'in (32) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.