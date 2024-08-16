Denizli'de bir otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 can kaybı

Denizli'nin Çal ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Sakızcılar Mahallesi Darı Deresi mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER OTOMOBİLE GÜÇLÜKLE ULAŞTI

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler otomobile ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri halatla otomobilin bulunduğu yere ulaştı.

Ekipler, kaza esnasında araçtan savrulan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler halat ve sedye kullanılarak yukarıya çıkarılacak.