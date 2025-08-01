Denizli'de bir polis ailesini katledip intihar etti!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıllık izindeki polis, evli olduğu kadınla ile 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki dört katlı apartmanda yaşayanlar, binanın giriş katındaki daireden silah sesleri duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, 35 yaşındaki Coşkun S'nin, evli olduğu Nazlı ile çocukları 2 yaşındaki Duru ve 7 yaşındaki Yağız S'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Coşkun S'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevli olduğu, birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli'ye geldiği, kayınvalidesinin evinde yaşayan ailesiyle birlikte kaldığı öğrenildi.