Denizli'de boşandığı kadını öldüren erkek tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 Haziran'da, boşandığı Meral Tınaztepe isimli kadını ve yanında bulunan Musa Ayaz isimli kişiyi tüfekle öldüren Şeref Ç. tutuklandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşandığı kadını ve yanındaki arkadaşını tüfekle öldüren kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15 Haziran'da yaşanan olayın ardından kaçan Şeref Ç. (45), polisin düzenlediği operasyonla ilçedeki bir apartta yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin ifadesinde Meral Tınaztepe'yi kıskandığı gerekçesiyle ateş ettiğini söylediği belirtildi.
Öte yandan hayatını kaybeden Meral Tınaztepe ve Musa Ayaz'ın cansız bedenleri toprağa verildi.
Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak'ta büfe işleten Meral Tınaztepe (47) ve yanındaki Musa Ayaz (47), otomobille gelen Şeref Ç'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu ölmüş, şüpheli kaçmıştı.