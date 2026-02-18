Denizli'de debisi yükselen dereye düştü: 47 yaşındaki erkeğin cansız bedenine ulaşıldı
Çameli’de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kanlıçay Deresi’ne düşen 47 yaşındaki Bayram Kök, akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin 4 saat süren arama çalışması sonucu Kök’ün cansız bedeni, düştüğü noktadan 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Çameli ilçesinde 47 yaşındaki Bayram Kök, sağanak nedeniyle debisi yükselen dereye düştü. Ekipler, 4 saatlik çalışma sonucunda düştüğü yere 4 kilometre mesafedeki dere yatağında Kök'ün cansız bedenine ulaştı.
Çameli'nde yaşayan Bayram Kök, dün saat 03.00 sıralarında yardım isteyen bir arkadaşının Elmalı Mahallesi'ndeki balık çiftliğine gitti.
Kök, burada Kanlıçay Deresi'nden balık çiftliğine gelen tıkalı kanalları açmaya başladı.
Bir ara dengesini kaybeden Bayram Kök, sağanak nedeniyle debisi yükselen dereye düştü.
Kök, akıntıyla sürüklenip gözden kayboldu. Arkadaşının ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 4 saatlik çalışma sonucunda düştüğü yere 4 kilometre mesafedeki Kirazlıyayla Mahallesi'nde dere yatağında Kök'ün cansız bedenine ulaştı.
Bayram Kök'ün cansız bedeni, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.