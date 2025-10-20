Denizli'de devrilen forkliftin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ahmet Can Tuyji (22) idaresindeki forklift, Kocabaş Mahallesi'ndeki bir fabrikada çalıştığı sırada devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tuyji, ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tuyji'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından Gürleyik Mahalle mezarlığında toprağa verildi.