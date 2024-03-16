Denizli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hüseyin Tağcı yönetimindeki hafif ticari araç, Menteş Mahallesi'nde yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Tağcı ile beraberindeki Mehmet D, ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Tağcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.