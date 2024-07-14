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Denizli'de devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Güney ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu, karı koca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 14.07.2024 00:51
  • Giriş: 14.07.2024 00:51
  • Güncelleme: 14.07.2024 00:51
Kaynak: AA
Denizli'de devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Oktay Burkay (39) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, Yeni Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki eşi Emine Burkay ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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