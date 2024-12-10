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Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Güncel
  • 10.12.2024 13:49
  • Giriş: 10.12.2024 13:49
  • Güncelleme: 10.12.2024 13:51
Kaynak: AA
Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

D.H. idaresindeki otomobil, Akşar Mahallesi yakınlarında, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtakilerden Veli Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü D.H. ile otomobilde bulunan 2 kişi ise Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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