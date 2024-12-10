Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
D.H. idaresindeki otomobil, Akşar Mahallesi yakınlarında, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtakilerden Veli Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü D.H. ile otomobilde bulunan 2 kişi ise Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.