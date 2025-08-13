Denizli'de devrilen otomobildeki çocuk öldü, babası yaralandı
Kaynak: AA
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, babası yaralandı.
A.D. yönetimindeki 07 ARK 290 plakalı otomobil, Pınarcık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile oğlu M.D. (9), ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.