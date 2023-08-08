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Denizli'de devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

Denizli'nin Güney ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 23:15
  • Giriş: 08.08.2023 23:15
  • Güncelleme: 08.08.2023 23:16
Kaynak: AA
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Denizli'de devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

Mustafa Kuru'nun (60) kullandığı plakası öğrenilemeyen inşaat malzemesi yüklü traktör, Yeni Mahalle'de römorkunun devrilmesiyle ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, önce römorku sonra kendisi devrilen traktörün sürücüsünün aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

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