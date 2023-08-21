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Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 21.08.2023 14:34
  • Giriş: 21.08.2023 14:34
  • Güncelleme: 21.08.2023 14:35
Kaynak: AA
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Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Ömer Battal (65) idaresindeki traktör, Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Battal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Battal'ın cenazesi, incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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