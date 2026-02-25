Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Denizli'de diyaliz hastalarını taşıyan araç devrildi: 9 yaralı

Denizli'de diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 25.02.2026 16:46
  • Giriş: 25.02.2026 16:46
  • Güncelleme: 25.02.2026 16:47
Kaynak: AA
Denizli'de diyaliz hastalarını taşıyan araç devrildi: 9 yaralı
Fotoğraf: AA

Denizli'nin Tavas ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, Medet Mahallesi Alman Boğazı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki 9 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılardan 8'i ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol