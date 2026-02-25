Denizli'de diyaliz hastalarını taşıyan araç devrildi: 9 yaralı
Denizli'de diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Denizli'nin Tavas ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, Medet Mahallesi Alman Boğazı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki 9 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılardan 8'i ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.