Denizli'de düğünde çocuk istismarı: 1 kişi tutuklandı!

Denizli’de N.T isimli kişi, katıldığı bir düğünde 11 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismarda bulunma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi’nde meydana geldi. Buldan’da ikamet eden N.T, bir yakınının düğüne katılmak için Bozalan Mahallesi’ne gitti.

Düğünde arkadaşlarıyla alkol alan N.T, davetli bir ailenin 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

KAMERALAR İNCELENDİ

Olayı gören diğer davetlilerin ihbarı üzerine, düğünün yapıldığı salona jandarma ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ve çocuğun ifadelerini alan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.



Kamera incelemelerinin ardından gözaltına alınan N.T, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makama sevk edildi. Buldan Sulh Ceza Mahkemesine çıkartılan N. T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.