Denizli'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Demiryürek idaresindeki 20 BM 332 plakalı otomobil, Akşar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Demiryürek'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılardan Dürdane Dinç ile ismi öğrenilemeyen bir kişi Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Dinç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.